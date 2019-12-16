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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب تروسيكل أمام كوبرى الميمون فى بنى سويف

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:57 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب تروسيكل أمام كوبرى الميمون فى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف – فريق المحافظات

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أصيب 11 شخصا، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق مصر أسيوط الزراعى أمام كوبرى الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

 

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: نوره عماد محمد 45 سنة، مصابة باشتباه كسر الساق الأيسر،   ولاء صلاح طه 27 سنة، مصابة بكسر بالساق الأيمن، ست الكل حسب الله عبد العظيم 30 سنة، مصابة بكسر بالساقين، فوزية سعيد محمد 46 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، بدوى عبد عبد الحليم 35 سنة، مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر.

 

كما نقلت سيارات الإسعاف نادية سيد حسنين 40 سنة مصابة باشتباه كسر الذراع الأيمن، إيمان سيد عيد 25 سنة مصابة بكدمات بالصدر، أسماء محمد هاشم 14 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، عبد النبى سليمان 35 سنة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، رضا بدوي عبد الحليم 20 سنة مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر، نجوى بدوى عبد الحليم 22 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية الشناوية بمركز ناصر.

 

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.


بنى سويف

صحة بنى سويف

مستشفى ناصر

انقلاب تروسيكل

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