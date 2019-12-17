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محافظ القاهرة: أتوبيس الكهرباء ثمنه 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:27 م
محافظ القاهرة: أتوبيس الكهرباء ثمنه 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوى الإعاقة محافظ القاهرة خلال استلام الدفعة الجديدة من الأتوبيسات
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأتوبيس الكهربائى تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الامريكية بالتجمع لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التى يستطيع تغطيتها قبل تعميمه، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (2)

وأضاف المحافظ، أن الهيئة سبق وأن حصلت على 10 أتوبيسات من نفس العقد منتصف العام الجارى أضيف إليها اليوم 20 أتوبيسا ليصبح إجمالى ما تم تسلمه حتى الآن30 أتوبيسا من 121 أتوبيسا تم التعاقد عليها، ومن المنتظر استلام دفعة جديدة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة فى اعمال تطوير اسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر مما يساهم فى تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (4)

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهدا احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل الدفعة الثانية من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 20 أتوبيسا بتكلفة قدرها 73 مليون جنيه من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام والتشغيل التجريبى لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى استكمالا لخطة المحافظة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (1)

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العا محافظ القاهرة، الأتوبيس الكهربائى الجديد، الذى تم تشغيله بأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة.
 
وأجرى الوزير والمحافظ، وعدد من قيادات المحافظة، جولة بالأتوبيس داخل شوارع وسط البلد، لاختبار كفاءة الأتوبيس الجديد، واستمعا لشرح وافى عن مميزات الاتوبيس المكيف، ومدى قدرته على السير فترات كبيرة ورحلات طويلة.
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (5)
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاتوبيسات الجديدة تأتى ضمن تطوير اسطول هيئة النقل العام، والحفاظ على البيئة واستغلال تقدم مصر فى انتاج الكهرباء والغاز.
 
رافق الوزير والمحافظ، اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (3)
 
 
وكانت محافظة القاهرة، أعلنت تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
 
ودشنت المحافظة اليوم احتفالية ببدأ تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الأتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.
 
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (6)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (7)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (8)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (9)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (10)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (11)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (12)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (13)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (14)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (15)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (16)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (17)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (18)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (19)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (20)

 


الغاز الطبيعي

اتوبيس للكهرباء

القاهرة

النقل العام

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