محافظ القاهرة: أتوبيس الكهرباء ثمنه 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوى الإعاقة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأتوبيس الكهربائى تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه ومجهز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر من ميدان التحرير حتى الجامعة الامريكية بالتجمع لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التى يستطيع تغطيتها قبل تعميمه، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

وأضاف المحافظ، أن الهيئة سبق وأن حصلت على 10 أتوبيسات من نفس العقد منتصف العام الجارى أضيف إليها اليوم 20 أتوبيسا ليصبح إجمالى ما تم تسلمه حتى الآن30 أتوبيسا من 121 أتوبيسا تم التعاقد عليها، ومن المنتظر استلام دفعة جديدة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة فى اعمال تطوير اسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر مما يساهم فى تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهدا احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل الدفعة الثانية من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 20 أتوبيسا بتكلفة قدرها 73 مليون جنيه من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام والتشغيل التجريبى لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى استكمالا لخطة المحافظة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.