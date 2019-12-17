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وزير التنمية المحلية يوجه بعدم زيادة سعر تذكرة الأتوبيسات صديقة للبيئة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:34 ص
وزير التنمية المحلية يوجه بعدم زيادة سعر تذكرة الأتوبيسات صديقة للبيئة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال استلام الأتوبيسات الجديدة
كتب على عبد الرحمن – سيد الخلفاوى

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الأتوبيسات صديقة البيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى، تأتى فى إطار خطة الحكومة ومحافظة القاهرة لدعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف الضغط المرورى والقضاء على الزحام وتشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل النقل العام وبما يحقق بيئة صحية نظيفة، مشيراً إلى أن الأتوبيسات صديقة البيئة تأتى تماشياً مع خطة الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ علي البيئة .

ووجه شعراوى، بعدم زيادة سعر تذكرة الاتوبيسات الجديدة وعمل دورات تدريبية للسائقين الذين سيعملون على الأتوبيسات الجديدة وأيضاً مهندسى الهيئة بالتنسيق مع الشركة المصنعة لضمان الاستخدام الجيد للأتوبيسات الجديدة التى وصلت نسبة التصنيع المحلي بها إلى حوالى 70%، مشدداً علي ضرورة الارتقاء بالخدمات التى تقدمها هيئة النقل العام للمواطنين لمساهمتها في حركة نقل 1,5 مليون مواطن يومياً علي مسار خطوطها.

فيما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حرص المحافظة أن تكون تعاقداتها الجديدة لتطوير خطة هيئة النقل العام بأتوبيسات صديقة للبيئة لرفع كفاءة أسطول النقل العام وإضافة خطوط جديدة أو زيادة عدد الاتوبيسات على الخطوط ذات الضغط العالي الجماهيري بما يقلل زمن التقاطر.


التنمية المحلية

الاتوبيسات الجديدة

اتوبيسات بالغاز الطبيعى

اتوبيسات بالكهرباء

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