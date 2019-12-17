محافظ القاهرة: تذكرة أتوبيس الكهرباء 10 جنيهات والغاز بـ 5

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن سعر تذكرة أتوبيس الكهرباء الذى تم تشغيله بدءا من اليوم بشوارع القاهرة، ستكون قيمتها 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الأتوبيس به مميزات كثيرة، بالإضافة إلى أنه مكيف.

وأضاف عبد العال، خلال إجراءه جولة بالأتوبيس بشوارع وسط البلد، برفقة وزير التنمية المحلية، أن الاتوبيس سيتم تشغيله بشكل تجريبى من اليوم ولمدة 3 أشهر لاختبار قدرته، وكفاءته.

واوضح محافظ القاهرة، أنه تم بدء تحويل أتوبيسات السولار لتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وسيتم استكمال 125 أتوبيسا خلال شهرين تقريبا، تعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن سعر التذكرة للأتوبيس الغاز ب5 جنيهات.

يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، منذ عام، وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.