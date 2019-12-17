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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:58 ص
خالد صلاح
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مجلس الأمن يعفى كوريا الشمالية من عقوبات بقيمة 3 ملايين دولار لصالح اليونيسيف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:48 ص
مجلس الأمن يعفى كوريا الشمالية من عقوبات بقيمة 3 ملايين دولار لصالح اليونيسيف مجلس الأمن
أ ش أ

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منح مجلس الأمن الدولى، إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية فى كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة. 
 
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولى وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.
 
يُشار، إلى أن ما مجموعة 56 من المواد المُقدرة قيمتها بثلاثة ملايين دولار، تلقت إعفاءات من العقوبات، لتشمل المبردات اللازمة لحفظ لقاحات المناعة والمواد الضرورية لتوفير المياه الآمنة للكوريين الشماليين.
 
ودخلت الإعفاءات، من العقوبات حيز التنفيذ بدءا من 9 ديسمبر الجارى، وتظل سارية حتى 9 يونيو من العام القادم.
 

كوريا الشماليه

مجلس الامن

اليونيسيف

الامم المتحده

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