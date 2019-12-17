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روسيا والصين يقدمان مشروع قرار أممى لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:28 ص
روسيا والصين يقدمان مشروع قرار أممى لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ

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أعدت روسيا والصين مشروع قرار فى الأمم المتحدة، تقترحان من خلاله تخفيف سلسلة العقوبات حيال كوريا الشمالية من أجل تحسين الوضع الإنسانى فى البلاد.
وجاء في نص مشروع القرار، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي لمجلس الأمن أن يعدل العقوبات ضد كوريا الشمالية، لأن ذلك قد يكون مطلوبا بسبب أن الدولة تفي بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويحدد القرار أنه يجب رفع العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة السكان المدنيين في كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.
ووفقا لنص الوثيقة، يجب على لجنة 1718 (المسؤولة عن العقوبات ضد كوريا الشمالية) أن "تتبع النهج الأكثر ملاءمة" استجابة لطلبات الاستثناءات من عقوبات الأمم المتحدة الحالية ضد كوريا الشمالية للأغراض الإنسانية.
وجاء في المشروع، إن "مجلس الأمن يقرر استثناء مشاريع التعاون بين الكوريتين في مجال الطرق والسكك الحديدية من العقوبات الحالية للأمم المتحدة".
وقد فرض مجلس الأمن عام 2017، استنادا إلى تقرير لجنة 1718، أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ21 على بيونج يانج بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية في تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية.
يذكر أن اللجنة 1718 بالأمم المتحدة تتولى القضايا المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.


كوريا الشمالية

روسيا

الصين

الأمم المتحدة

العقوبات الدولية

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