صور.. مستشفى فاقوس يستقبل 3 مصابين من متطوعى رفع أنقاض العقار المنهار

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل مستشفى فاقوس العام 3 مصابين، وهم من المتطوعين من الأهالى للمشاركة فى أعمال رفع أنقاض العقار الذى انهار ظهر اليوم، للبحث عن ضحايا .

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة لـ " اليوم السابع "، إن الإصابات متوسطة، وتم تقديم العلاج اللازم و محجوزين تحت الملاحظة، حيث يشتبه إصابة أحدهم بالارتجاج بالمخ، والثانى تعرض لصدمة أما الثالث فتعرض للاخنتاق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى وحالته مستقرة، بينما تم التحفظ على جثة ربة منزل تم استخرجها من أسفل الأنقاض فى المشرحة تحت تصرف النيابة .

كانت تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضى و3 طوابق والكائن فى شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزه مركز فاقوس.

ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات فاقوس والمستشفيات المجاورة، والتأكد من توافر أكياس الدم بها.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للعقار المنهار بمدينة فافوس، للتأكد من سلامتها وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ مايلزم .

ويشرف محافظ الشرقية، على أعمال رفع أنقاض العقار المنهار بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدى بمنطقه نجيزه مركز فاقوس وإجلاء المصابين، فى حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات.

كما أمر محافظ الشرقية بعمل كردون أمنى حول العقار المنهار حفاظاً على أرواح المارة والمواطنين لسهولة رفع الأنقاض من خلال رجال الدفاع المدنى، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.

ويواصل رجال الدفاع المدنى و الحماية المدينة و الأجهزة التنفيذية بالشرقية، اعمالها لرفع أنقاض عقار أنهار ظهر اليوم بمدينة فاقوس، للبحث عن مصابين و سرعة انقاذهم، حيث استخرجت جثة لسيدة تدعى ولاء محمد عبدالهادى 30 سنة وجارى اعمال البحث عن الضحايا .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ " اليوم السابع " إن العقار ملك سعيد رفعت عبد المنعم، مكون من دور أرضى و ثلاثة طوابق علوية مساحته 120 متر، على حوائط حاملة، الدور الاول عبارة عن مصنع حلويات برخصة رقم 231/989، لافتا ان المنزل قديم و تم بناءه قبل قانون 119لسنة 2008 .

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدنى بالدفع بسيارات الحماية المدنية والتوجه لموقع انهيار العقار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

وكان الحادث أسفر عن وفاة باسم ولاء محمد عبد الهادى وإصابتين، وانهيار جزئى لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجارى حصر الخسائر البشرية والمادية .

يذكر أن العقار منشأ فى السبعينات و مكون من دور أرضى و 3 طوابق والدور الارضى مستخرج له نشاط تجارى رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.