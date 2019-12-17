استخراج جثة سيدة وطفلة من أسفل أنقاص منزل فاقوس المنهار

الشرقية - إيمان مهنى - فتحية الديب

استقبلت مشرحة مستشفى فاقوس العام فى الشرقية، جثة ولاء محمد عبد الهادى 30 سنة، تم استخراجها من أسفل أنقاض منزل إنهار ظهر اليوم بوسط مدينة فاقوس .

كما تم استخراج طفلة عمرها 14 عاما من تحت الأنقاض ولم يتم التأكد إذا كانت مصابة أو متوفية، ولازالت تجرى عملية البحث عن الضحايا

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الشرقية، بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس، وانتقل مسئول المدينة وضباط الشرطة، والدفاع المدني لمكان الواقعة، وتجرى الآن عملية البحث عن ضحايا.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المتواجد فى موقع العقار المنهار، أنه يشرف بنفسه على عمل الأجهزة التنفيذية، لسرعة رفع الأنقاض، مضيفا لـ "اليوم السابع"، أن العقار ملك "سعيد رفعت عبد المنعم" ، مكون من دور أرضى وثلاثة طوابق علوية مساحتة 120 متر، على حوائط حاملة، الدور الأول عبارة عن مصنع حلويات برخصة رقم 231/989، لافتا أن المنزل قديم وتم بناءه قبل قانون 119لسنة 2008 .

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس، وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف للبحث عن وجود مصابين، وتم إخطار نيابة فاقوس، برئاسة عمرو الباز، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.