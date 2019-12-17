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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:23 م
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صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام السعودية لتعزيز العلاقات بين الجانبين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:05 م
صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام السعودية لتعزيز العلاقات بين الجانبين محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل السعودية
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية اليوم بمكتبه، السفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بتوليه مهام منصبه محافظا للثغر، وبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

في بداية اللقاء ، وجه القنصل الشكر والتقدير إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال والترحيب، مقدما له التهنئة، ومتمنيا له دوام التقدم والرقي، وأكد أن الإسكندرية لها طابع خاص فهي العاصمة الثانية لمصر، لافتا إلى قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وأن القنصلية تسعى دائماً للتنسيق مع المحافظة لتوفير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة الأشقاء المصريين، وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية وافتتاح العديد من المشروعات العظيمة التي تمس المواطن وتحدث طفرة تنموية على مستوى الجمهورية.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة القنصل، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتي استمرت عبر التاريخ ، وأوضح  أنه يعمل وفقا لأولويات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، وتحدث عن المشاريع الهامة التي تقام بالإسكندرية وأهمها تطوير محور المحمودية والذي يعد محور تنموي شامل، وكذا تنمية المناطق حول المحمودية، وكذا العمل على تطوير منظومة الطرق بالمحافظة وغيرها من المشروعات

وأشار الشريف إلى أننا نعمل على عدة مشروعات قومية أهمها تطوير العشوائيات بالإسكندرية ومشروعات بشاير الخير بمراحله، موضحا أن الدولة وقيادتها السياسية تضع في أولى اهتماماتها تطوير المناطق العشوائية في جميع أنحاء الجمهورية وتحسين معيشة قاطنيها

 

المحافظ يستقبل قنصل السعودية
المحافظ يستقبل قنصل السعودية

 

الهدايا التذكارية
الهدايا التذكارية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

الاسكندرية

قنصل السعودية

محافظ الاسكندرية

مصر و السعودية

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