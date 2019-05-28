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صور.. محافظ اﻹسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بأم زغيو بحى العجمى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:21 م
صور.. محافظ اﻹسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بأم زغيو بحى العجمى جانب من جولة محافظ الإسكندرية
اﻹسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، سير الأعمال بالمحطة الوسيطة بأم زغيو والمقامة على مساحة 8 أفدنة، بنطاق حى العجمى، والتى تخدم منطقة كبيرة بالمحافظة حيث تستقبل المحطة يوميا حوالى 1200 طن، وذلك للتأكد من مدى استعداد المحطة لاستيعاب أطنان القمامة.

 

وخلال الجولة التفقدية، كلف محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بزيادة تقاطر عدد نقلات القمامة من جميع المحطات الوسيطة على مستوى المحافظة، ونقلها مباشرة إلى مدفن الحمام، مع توفير المعدات اللازمة لذلك.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على تفريغ تلك المحطات ورفع تكدسات القمامة منها باستمرار، مؤكدا أننا نعمل على بذل مزيد من الجهد للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى الذى يرضاه الجميع.

 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد يوسف رئيس حى العجمي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

 

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جانب من جولة محافظ الإسكندرية
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جانب من جولة محافظ الإسكندرية
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جانب من جولة محافظ الإسكندرية
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جانب من جولة محافظ الإسكندرية

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الاسكندرية

القمامة

المحطات الوسيطة

ام زغيو


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