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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:45 م
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صور.. العالم هذا المساء.. المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد.. الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية.. الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:00 م
صور.. العالم هذا المساء.. المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد.. الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية.. الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو
رويترز ووكالات الانباء

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شهد العالم هذا المساء، العديد من الاحداث والفعاليات الهامة، كان أبرزها الاستعدادات التى تشهدها ألمانيا للاحتفال بأعياد الميلاد.

 

المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد

تشهد المدن الألمانية هذه الأيام مظاهر وزينة الاحتفال بأعياد الميلاد، فالأسواق التقليدية التي تقام بهذه المناسبة بدأت تعج بآلاف المتسوقين والزائرين.

أما شوارع المدن فقد تزينت بمصابيح ملونة تبهر ناظريها. ولا تكتمل مظاهر العيد هذه دون وجود شجرة عيد الميلاد التي يتفنن الناس في تزينها بالأضواء والزخارف.

الزينات الضوئية تكسو منازل المانيا احتفالا باعياد الميلاد
الزينات الضوئية تكسو منازل المانيا احتفالا باعياد الميلاد

 

العاب وهدايا عيد الميلاد
العاب وهدايا عيد الميلاد

 

المحلات المزخرفة الموسمية في سوق عيد الميلاد في نورمبرج بألمانيا
المحلات المزخرفة الموسمية في سوق عيد الميلاد في نورمبرج بألمانيا

 

المنازل فى المانيا تتزين لاستقبال اعياد الميلاد
المنازل فى المانيا تتزين لاستقبال اعياد الميلاد

 

شجرة عيد الميلاد تزين شوارع ومدن المانيا
شجرة عيد الميلاد تزين شوارع ومدن المانيا

 

طفل يمسك بأحد الهدايا المعروضة فى أحد المحلات
طفل يمسك بأحد الهدايا المعروضة فى أحد المحلات

 

طفل ينظر لهدايا اعياد الميلاد بألمانيا
طفل ينظر لهدايا اعياد الميلاد بألمانيا

 

منزل يضيئ قبل الاحتفال بأعياد الميلاد
منزل يضيئ قبل الاحتفال بأعياد الميلاد

 

هدايا صغيرة على شكل بابا نويل
هدايا صغيرة على شكل بابا نويل

 

هدايا وألعاب عيد الميلاد فى المانيا
هدايا وألعاب عيد الميلاد فى المانيا

 

الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية

أفادت تقارير إعلامية فى الهند، اليوم الثلاثاء، باعتقال 10 أشخاص على خلفية المصادمات العنيفة التى وقعت قبل يومين بين المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الجنسية وقوات الشرطة.
وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، أنه لم يتم اعتقال أى من الطلاب المشاركين فى هذه التظاهرات المستمرة منذ خمسة أيام للاحتجاج على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، التى ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين.
احتجاجات-الهند
احتجاجات الهند

 

احتجاجات-الهند-على-قانون-الجنسية
احتجاجات الهند على قانون الجنسية

 

احتجاجات-على-قانون-الجنسية
احتجاجات على قانون الجنسية

 

الاحتجاجات
الاحتجاجات

 

الشرطة-الهندية
الشرطة الهندية

 

جانب-من-الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

غاز-مسيل-للدموع
غاز مسيل للدموع

 

الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو عن البرتغاليين

يطلق البعض على مدينة ماكاو الصينية،  مدينة الألعاب والترفيه فى قارة أسيا، والتى كانت مستعمرة برتغالية رسمية لأكثر من 400 عام ، أما الان فهى المكان الوحيد فى العالم الذى يمتلك مزيج متميز من الثقافة الشرقية والغربية ومزيج فريد من الثقافة الصينية الغنية والتراث البرتغالى.

نشرت وكالة الأنباء الصينية، مجموعة من الصور التى توضح مظاهر الأحتفال التى تعم المدينة بحلول الذكرى الـ 20 لعودة ماكاو على الدولة الصينية رسميا، بعد ان ظلت  مستعمرة برتغالية ليوم 20 ديسمبر 1999.

احتفالات فى ماكاو الصينية
احتفالات فى ماكاو الصينية

 

استقلت ماكاو عن البرتغال ديسمبر 1999
استقلت ماكاو عن البرتغال ديسمبر 1999

 

الذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو
الذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو

 

الصينيون يحتفلون باستقلال ماكاو
الصينيون يحتفلون باستقلال ماكاو

 

صينيون يحتفلون باستقلال ماكاو عن البرتغاليين
صينيون يحتفلون باستقلال ماكاو عن البرتغاليين

 

ماكاو تُعرف بمدينة الالعاب والترفيه
ماكاو تُعرف بمدينة الالعاب والترفيه

 

ماكاو ظلت مستعمرة برتغاليه لمدة 400 عام
ماكاو ظلت مستعمرة برتغاليه لمدة 400 عام

 

ماكاو مدينة السحر فى أسيا
ماكاو مدينة السحر فى أسيا

 

ماكاو
ماكاو

 

مدينة ماكاو الصينية
مدينة ماكاو الصينية

 

مظاهر الإحتفالات فى ماكاو
مظاهر الإحتفالات فى ماكاو

 


المانيا

اعياد الميلاد

شجرة عيد الميلاد

الاسواق

الاحتفال باعياد الميلاد

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