صور.. العالم هذا المساء.. المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد.. الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية.. الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو

رويترز ووكالات الانباء

شهد العالم هذا المساء، العديد من الاحداث والفعاليات الهامة، كان أبرزها الاستعدادات التى تشهدها ألمانيا للاحتفال بأعياد الميلاد.

المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد

تشهد المدن الألمانية هذه الأيام مظاهر وزينة الاحتفال بأعياد الميلاد، فالأسواق التقليدية التي تقام بهذه المناسبة بدأت تعج بآلاف المتسوقين والزائرين.

أما شوارع المدن فقد تزينت بمصابيح ملونة تبهر ناظريها. ولا تكتمل مظاهر العيد هذه دون وجود شجرة عيد الميلاد التي يتفنن الناس في تزينها بالأضواء والزخارف.



الزينات الضوئية تكسو منازل المانيا احتفالا باعياد الميلاد



العاب وهدايا عيد الميلاد



المحلات المزخرفة الموسمية في سوق عيد الميلاد في نورمبرج بألمانيا



المنازل فى المانيا تتزين لاستقبال اعياد الميلاد



شجرة عيد الميلاد تزين شوارع ومدن المانيا



طفل يمسك بأحد الهدايا المعروضة فى أحد المحلات



طفل ينظر لهدايا اعياد الميلاد بألمانيا



منزل يضيئ قبل الاحتفال بأعياد الميلاد



هدايا صغيرة على شكل بابا نويل



هدايا وألعاب عيد الميلاد فى المانيا

الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية

. أفادت تقارير إعلامية فى الهند ، اليوم الثلاثاء، باعتقال 10 أشخاص على خلفية المصادمات العنيفة التى وقعت قبل يومين بين المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الجنسية وقوات الشرطة

. وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، أنه لم يتم اعتقال أى من الطلاب المشاركين فى هذه التظاهرات المستمرة منذ خمسة أيام للاحتجاج على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، التى ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين



احتجاجات الهند



احتجاجات الهند على قانون الجنسية



احتجاجات على قانون الجنسية



الاحتجاجات



الشرطة الهندية



جانب من الاحتجاجات



غاز مسيل للدموع

الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو عن البرتغاليين

يطلق البعض على مدينة ماكاو الصينية، مدينة الألعاب والترفيه فى قارة أسيا، والتى كانت مستعمرة برتغالية رسمية لأكثر من 400 عام ، أما الان فهى المكان الوحيد فى العالم الذى يمتلك مزيج متميز من الثقافة الشرقية والغربية ومزيج فريد من الثقافة الصينية الغنية والتراث البرتغالى .

نشرت وكالة الأنباء الصينية، مجموعة من الصور التى توضح مظاهر الأحتفال التى تعم المدينة بحلول الذكرى الـ 20 لعودة ماكاو على الدولة الصينية رسميا، بعد ان ظلت مستعمرة برتغالية ليوم 20 ديسمبر 1999.



احتفالات فى ماكاو الصينية



استقلت ماكاو عن البرتغال ديسمبر 1999



الذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو



الصينيون يحتفلون باستقلال ماكاو



صينيون يحتفلون باستقلال ماكاو عن البرتغاليين



ماكاو تُعرف بمدينة الالعاب والترفيه



ماكاو ظلت مستعمرة برتغاليه لمدة 400 عام



ماكاو مدينة السحر فى أسيا



ماكاو



مدينة ماكاو الصينية