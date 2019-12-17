صور.. العالم هذا المساء.. المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد.. الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية.. الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو

شهد العالم هذا المساء، العديد من الاحداث والفعاليات الهامة، كان أبرزها الاستعدادات التى تشهدها ألمانيا للاحتفال بأعياد الميلاد.
المدن الألمانية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد
تشهد المدن الألمانية هذه الأيام مظاهر وزينة الاحتفال بأعياد الميلاد، فالأسواق التقليدية التي تقام بهذه المناسبة بدأت تعج بآلاف المتسوقين والزائرين.
أما شوارع المدن فقد تزينت بمصابيح ملونة تبهر ناظريها. ولا تكتمل مظاهر العيد هذه دون وجود شجرة عيد الميلاد التي يتفنن الناس في تزينها بالأضواء والزخارف.
الزينات الضوئية تكسو منازل المانيا احتفالا باعياد الميلاد
العاب وهدايا عيد الميلاد
المحلات المزخرفة الموسمية في سوق عيد الميلاد في نورمبرج بألمانيا
المنازل فى المانيا تتزين لاستقبال اعياد الميلاد
شجرة عيد الميلاد تزين شوارع ومدن المانيا
طفل يمسك بأحد الهدايا المعروضة فى أحد المحلات
طفل ينظر لهدايا اعياد الميلاد بألمانيا
منزل يضيئ قبل الاحتفال بأعياد الميلاد
هدايا صغيرة على شكل بابا نويل
هدايا وألعاب عيد الميلاد فى المانيا
الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص على خلفية اشتباكات بسبب قانون الجنسية
احتجاجات الهند
احتجاجات الهند على قانون الجنسية
احتجاجات على قانون الجنسية
الاحتجاجات
الشرطة الهندية
جانب من الاحتجاجات
غاز مسيل للدموع
الصينيون يحتفلون بالذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو عن البرتغاليين
نشرت وكالة الأنباء الصينية، مجموعة من الصور التى توضح مظاهر الأحتفال التى تعم المدينة بحلول الذكرى الـ 20 لعودة ماكاو على الدولة الصينية رسميا، بعد ان ظلت مستعمرة برتغالية ليوم 20 ديسمبر 1999.
احتفالات فى ماكاو الصينية
استقلت ماكاو عن البرتغال ديسمبر 1999
الذكرى الـ 20 لاستقلال ماكاو
الصينيون يحتفلون باستقلال ماكاو
صينيون يحتفلون باستقلال ماكاو عن البرتغاليين
ماكاو تُعرف بمدينة الالعاب والترفيه
ماكاو ظلت مستعمرة برتغاليه لمدة 400 عام
ماكاو مدينة السحر فى أسيا
ماكاو
مدينة ماكاو الصينية
مظاهر الإحتفالات فى ماكاو
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