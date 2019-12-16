الهند: استمرار التظاهرات المناهضة لقانون الهجرة لليوم الرابع على التوالى

نيودلهى /أ ش أ/

دخلت المظاهرات المناهضة لتعديلات قانون الجنسية فى الهند يومها الرابع على التوالى مع استمرار الاشتباكات مع قوات الشرطة وعمليات قطع الطرق.

وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء رحلات العديد من القطارات بسبب التظاهرات وقطع المتظاهرين للسكك الحديدية، فيما قطعت خدمات الإنترنت فى 6 مقاطعات بولاية (البنغال الغربية) التى تشهد المظاهرات الأعنف ضد التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، وشهدت عدة مناطق بها عمليات تخريب ونهب، وتقدر حصيلة الضحايا بستة قتلى و60 مصابا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه من المقرر قطع خدمات الإنترنت عن ولايتى أوتر براديش، وآسام، ودلهى حيث تتواصل الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.

من جهته، حث حاكم ولاية "كيرالا" الهندية ، المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الهجرة على الكف عن جميع أعمال العنف.

وقال الحاكم عارف محمد خان - وفقا لقناة (دى دى نيوز) الهندية ـ " إنه لا يحق لأى من المتظاهرين الرافضين للقانون إنفاذ القانون بأيديهم بعيدا عن السلطات"، تأتى تصريحات الحاكم بعد ساعات من تنظيم طلاب وشباب لتظاهرة غير مسبوقة بأنحاء الولاية وأمام مقره مكتبه.

وتشهد عدد من الولايات الهندية تظاهرات حاشدة تحول بعضها إلى العنف ضد تعديل أقره البرلمان الأربعاء الماضى يسمح للحكومة بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين الوافدين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين ما أثار غضب السكان من المسلمين وكذلك غير المسلمين المتخوفين من تدفق المهاجرين وانخفاض فرص العمل وتغير الهوية الثقافية.