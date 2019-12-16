تعليق حركة القطارات بين ولايات هندية خوفا من الاحتجاجات

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أعلن مسئولون هنود أن سكك حديد شرق الهند علقت خدماتها بشكل كامل اليوم الاثنين بين ولاية "بنغال الغربية" وشمال شرق البلاد وسط احتجاجات على قانون تعديل المواطنة.

وقال نيخيل تشاكرابورتي المتحدث باسم سكك حديد شرق الهند - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن مدينة "مالدا" الواقعة بالقرب من ولاية "بنغال الغربية" هي أخر محطات القطار.

وأضافت ماماتا بانيرجي رئيس وزراء ولاية "بنغال الغربية" أن القرار جاء بعدما أضرمت النيران في بعض القطارات حيث تم وقف حركة القطارات في مناطق عديدة بالولاية.

وكان المحتجون على قانون تعديل المواطنة قد وصلوا إلى ولاية "بنغال الغربية" يوم /الجمعة/ الماضي في مطالبة للإلغاء الفوري للقانون، مما أدى إلى وقوع أعمال عنف كما ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات بين المواطنين والشرطة في شمال شرق الهند إلى 6 أشخاص.

يذكر أن "قانون تعديل المواطنة" الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي يمنح الجنسية الهندية للمهاجرين بشرط أن يكونوا غير المسلمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم حيث يخشى كثيرون في الولايات الحدودية بشمال شرق البلاد من تدفق المهاجرين واضطهاد المسلمين.