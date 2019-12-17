روسيا تطور أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة فى العالم

كتب محمد عبد المجيد

صرح المدير العام لشركة "أورالترانسماش" الروسية دميترى سيميزوروف، بأنه سيتم الانتهاء من تطوير أحد أقوى المدافع ذاتية الحركة فى العالم قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أنه يتم اختبار هذا المدفع "بنجاح" فى ميدان التدريب.

و وفقا لموقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، قال سيميزوروف، اليوم الثلاثاء، "إن هذا المدفع يسمى (مالكا)، ونحن سنكمل عملية صيانة كبيرة مع إحدث تطوير عميق للمدفع مع نهاية شهر ديسمبر الجارى".

وأضاف، "لقد جرى استبدال بعض المكونات وتركيب أجهزة جديدة على المدف"، موضحا أن شركته ستقوم بإعداد الإنتاج التسلسلى لأنظمة المدفعية هذه فى العام المقبل .

هذا ويعد المدفع "2 س7إم مالكا" نسخة محدثة من السلاح 2س7 "بيون"، الذى تم صنعه فى الثمانينيات وما زال يعتبر أحد أقوى المدافع فى العالم.

إن "2 س7"، منصة مدفعية سوفيتية ذاتية الدفع، مسلحة بمدفع عيار 203 ملم، تم اعتمادها فى التسليح عام 1975 وفى 1983، جرى عليها التحديث الأول، وتم تصميم المنصة لتدمير الأهداف المهمة وأهداف العدو الموجودة فى العمق التكتيكى للدفاع خلف خط المواجهة.

ويمكن للمدفع، إطلاق قذائف شديدة الانفجار، وكذلك الذخيرة النشطة، لكن الميزة الرئيسية لهذا السلاح هى القدرة على استخدام القذائف الخرسانية والكيميائية، وكذلك الذخيرة الخاصة مع شحنة نووية.