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بوتين:13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة خلال 2019 رغم العقوبات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:40 م
بوتين:13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة خلال 2019 رغم العقوبات فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن تصدير الأسلحة الروسية ارتفع خلال العام الجارى بأكثر من 2 مليار دولار قياسا بالعام الماضى ليصل إلى 13 مليار دولار..مؤكدا أن وضع بلاده فى السوق العالمى للأسلحة يزداد قوة، بالرغم من العقوبات والمنافسة غير الشريفة.

وقال بوتين - خلال اجتماع لجنة التعاون العسكرى التقنى الروسية مع الدول الأجنبية اليوم - : "لقد تم هذا العام تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بـ13 مليار دولار، وهذا يفوق قيمة الصادرات عن نفس الفترة من العام الماضى بأكثر من 2 مليار دولار".

 


بوتين

13 مليار دولار

روسيا

الأسلحة الروسية

رغم العقوبات

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