بوتين:13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة خلال 2019 رغم العقوبات

موسكو أ ش أ

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن تصدير الأسلحة الروسية ارتفع خلال العام الجارى بأكثر من 2 مليار دولار قياسا بالعام الماضى ليصل إلى 13 مليار دولار..مؤكدا أن وضع بلاده فى السوق العالمى للأسلحة يزداد قوة، بالرغم من العقوبات والمنافسة غير الشريفة.

وقال بوتين - خلال اجتماع لجنة التعاون العسكرى التقنى الروسية مع الدول الأجنبية اليوم - : "لقد تم هذا العام تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بـ13 مليار دولار، وهذا يفوق قيمة الصادرات عن نفس الفترة من العام الماضى بأكثر من 2 مليار دولار".