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حبس المتهم بقتل طليقته بالسكين أمام زوجها الثانى بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:35 ص
حبس المتهم بقتل طليقته بالسكين أمام زوجها الثانى بالعاشر من رمضان حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدى، مدير نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس العامل المتهم بـ قتل زوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وقال المتهم "عبد الله ح أ" عامل بأحدى شركات الغزل والنسيج، فى التحقيقات الأولية التى باشرت، أنه مسافر للعمل فى دولة السعودية منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجنى عليها مبالغ مالية، ولديه منها طفلين، وفؤجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق ، وتزوجت من شخص آخر يدعي" محمد ص" وقامت بشراء شقة من تحويشة عمرى، وتواصلت مع أسرتها لوضع حل وحصولى على فلوسى وتحويشة عمري.

 

وتابع أنه كان على موعد للتفاهم مع زوجته وحصوله على حقه فى جلسة ودية بحضور زوجها الثاني، وأثناء الحوار حدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام زوجها بإستلال سكين من النيش وحاول طعنى بها، فأخذت منه وحاولت الدفاع عن نفسى فأصابت المجنى عليها.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثانى العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ى ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكنية بالحى 11 بمدينة العاشر عماير مصر الحجار.

 

وتوجهت قوة من قسم ثانى العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح أ " عامل بشركة، بارتكاب الواقعة، وقام بقتل طليقته أمام زوجها الثانى وتم ضبطه وبسؤاله أقر بأن المجنى عليها كانت زوجته ولديه منها طفلان، وتم إصطحابه إلى قسم ثانى العاشر لمناقشته عن الدافع الحقيقى وراء واقعة القتل والتخلص من طليقته.


الشرقية

قسم ثانى العاشر

الحى 11

اخبار الجريمة

طليقته

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