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قاتل طليقته بالشرقية: "أخذت تحويشة عمرى وإشترت شقة تزوجت فيها"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:26 م
قاتل طليقته بالشرقية: "أخذت تحويشة عمرى وإشترت شقة تزوجت فيها" متهم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قال " عبد الله ح أ" عام  فى التحقيقات الأولية بعد واقعة التخلص من طليقته بـالعاشر من رمضان ، إنه مسافر للعمل فى دولة السعودية منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجنى عليه مبالغ مالية، ولديه منها طفلين، وفؤجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق منه، وتزوجت من شخص أخر يدعى "محمد ص"، وقامت بشراء شقة من تحويشة عمرى، وتواصلت مع أسرتها لوضع حل وحصولى على فلوسى وتحويشة عمرى.

وأقر المتهم، أنه اليوم كان علي موعد للتفاهم مع زوجته وحصوله علي حقه في جلسة ودية بحضور زوجها الثاني، وأثناء الحوار حدثت مشادة تطورت إلي مشاجرة قام زوجها بإستلال سكين من النيش وحاول طعني بها، فأخذتها منه وحاولت الدفاع عن نفسي فأصابات المجني عليه.

ومن جانبه، قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثاني العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ي ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكانية بالحي 11 بمدينة العاشر عماير مصر الحجار.

وتوجهت قوة من قسم ثاني العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح أ " عامل بشركة، بإرتكاب الواقعة، وقام بقتل طليقته أمام زوجها الثاني وتم ضبطه وبسؤاله أقر بأن المجني عليه كانت زوجته ولديه منها طفلين، وتم إصطحابه إلي قسم ثاني العاشر لمناقشته عن الدافع الحقيقي وراء واقعة القتل والتخلص من طليقته.

 

 


الشرقية

قسم ثاني العاشر

الحي 11

اخبار الجريمة

طليقته

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