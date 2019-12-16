سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تناول تفاحتين يوميا يحافظ على القلب من الكوليسترول الضار

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 م
تناول تفاحتين يوميا يحافظ على القلب من الكوليسترول الضار التفاح
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة بحثية جديدة أن تناول تفاحتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى أربعة %، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح يوميًا لديهم أوعية دموية أكثر استرخاءً وقد يساعد هذا التغيير الغذائي الصغير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

20180919130635982

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" تشير دراسة إلى أن تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا ، لكن قد يكون اثنان أفضل، فوجد الخبراء أن تناول تفاحين يوميًا قد يقلل من خطر تعرض الناس لأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

عندما تناول 40 شخصًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم تفاحتين كبيرتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع ، قلل من مستويات الكوليسترول "الضار" بنسبة 4% تقريبًا.

يعتقد الخبراء أن هناك نوعًا من الألياف الموجودة في التفاح يغذي بكتيريا الأمعاء المهمة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتي قد تقلل من إنتاج الكبد للكوليسترول ، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية ، والتي يمكن أن تسببها تصلب الكوليسترول في الشرايين.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص لديهم أوعية دموية أكثر استرخاءً بعد تناول التفاح يوميًا ، وهو ما يشبه التأثير الموجود في الأطعمة الأخرى التي تحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينول ، مثل الشاي.

وقال البروفيسور جولي لوفجروف ، كبير مؤلفي الدراسة من وحدة هيو سنكلير للتغذية البشرية في جامعة ريدينج البريطانية" يبدو أن القول المأثور القديم ليوم التفاح كان على حق تقريبًا".

فوائد-التفاح

فالأشخاص الذين يتناولون يوميًا تفاحين كبيرتين تحتويان على نسبة عالية من البوليفينول لديهم كولسترول LDL ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول" السيئ "، ولا يوجد انخفاض في الكوليسترول الجيد مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون مشروبًا يحتوي على التفاح.

 وأكد الخبراء أن الألياف والبوليفينول في التفاح أمر مهم ، والتفاح ثمرة شائعة بين جميع الأعمار ، والتي يسهل تناولها وتناول وجبات خفيفة رائعة" طلبت الدراسة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 69 عامًا تناول تفاحتين يوميًا لمدة شهرين ، مع إجراء اختبارات الدم قبل وبعدها.

وتمت مقارنة النتائج مع نفس الأشخاص الذين يشربون كأسين يوميًا من مشروب يحتوي على التفاح يحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية خلال نفس الفترة.

بعد تناول التفاح ، كان معدل الكولسترول "السيئ" لدى الناس أقل بنسبة 3.6 % عن اتباع نظام شراب التفاح.

في حين أن هذا أقل بكثير من تأثير تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، وهي الأدوية التي تقلل عادة من الكوليسترول بنسبة 30 إلى 55 % ، إلا أن هذا التغيير الغذائي البسيط قد لا يزال يساعد في تقليل خطر إصابة الناس بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعتقد الخبراء أن هناك نوعًا من الألياف الموجودة في التفاح يغذي بكتيريا الأمعاء المهمة لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتي قد تقلل من إنتاج الكبد للكوليسترول.

قد تؤدي هذه الأخطاء الهضمية أيضًا إلى تغيير شكل أملاح الصفراء ، التي تحتوي على الكوليسترول ، بحيث يتم إخراج كميات أعلى منه خارج الجسم.

هذا أمر مهم لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يسد ويصلب الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.


التفاح

فوائد التفاح

الازمة القلبيه

الكوليسترول

اضررار الكوليسترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة