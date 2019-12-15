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الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:32 م
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عملية زرع قلب جديدة تقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 70٪

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:00 م
عملية زرع قلب جديدة تقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 70٪ عملية جراحية
فاطمة ياسر

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تم إطلاق عملية زرع قلب جديدة تقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 70٪ في المملكة المتحدة، وقد تم تجهيز الشريحة الأولى من المرضى الآن بـجهاز"Watchman FLX" ، منذ حصولها على موافقة أوروبية، كما أنه يتم تدريب الجراحين في جميع أنحاء البلاد على كيفية زرعها مع توسيع الشرايين.

نشر التقرير عبر موقع "mirror، الذي أكد أن الجهاز مصمم في بريطانيا،  وصنع من هيكل تيتانيوم ممتد ذاتي يتم إدخاله في جزء من الأذين الأيسر، وتعمل الآلية الشبيهة بالشبك  بحجم قطعة 50p - مثل المنخل وتحبس أي جلطات حتى لا تتمكن من الهروب إلى الجسم.


عملية زراعة القلب
عملية زراعة القلب

 

وهذا الجهاز يساهم في الوقاية من إصابة  آلاف بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية عن طريق تبديل حبوب ضغط الدم،  وهذا الجهاز  يوفر خيارًا يحتمل أن ينقذ حياة مجموعة من مرضى القلب، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالة تسمى الرجفان الأذيني، وهو السبب الأكثر شيوعًا لنبض القلب غير المنتظم الذي يؤثر على ما يقرب من مليون شخص في المملكة المتحدة.

يوصف العديد من مرضى التصلب العصبي المتعدد دواء لتخفيف الدم للحد من خطر جلطات الدم. ولكن هذا يسبب آثار جانبية مميتة بما في ذلك نزيف حاد في المعدة والدماغ، وقال الدكتور جون فوران من مستشفيي رويال برومبتون وهارفيلد في لندن: "هذا الجهاز يمكن أن ينقذ آلاف المرضى من السكتات الدماغية "عاجلاً أم آجلاً، سيعاني معظم المرضى الذين يتعاطون أدوية ترقق الدم من نزيف نتيجة العلاج. توفر هذه الغرسة غطاء لهؤلاء الأشخاص دون الحاجة إلى الأدوية ، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وموت القلب والأوعية الدموية".


عملية زرع القلب

عملية جديدة للحد من السكتات الدماغية

السكتات الدماغية

عمليات زراعة القلب

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