تعرفى على أضرار ارتفاع هرمون الحليب.. وفقا لوزارة الصحة السعودية

فاطمة ياسر

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أضرار ارتفاع هرمون الحليب عند المرأة، وهذا الارتفاع يحدث نتيجة لطفرة في إحدى الخلايا الطبيعية المنتجة للبرولاكتين في الغدة النخامية، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب معين في ارتفاع نسبته غير ما سبق ذكره.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الغدة النخامية تحتوي على خلايا تنتج هرمون البرولاكتين أي هرمون الحليب، ويرجع السبب في التعرض لهذا الأمر حدوث طفرة في إحدى الخلايا الطبيعية المنتجة للبرولاكتين في الغدة النخامية، حيث تسمح هذه الطفرة للخلية بالانقسام بشكل متكرر، مما يؤدي إلى عدد كبير من الخلايا التي تنتج كمية كبيرة من البرولاكتين أي الحليب.



هرمون البرولاكتين

وهناك بعض الأسباب المؤدية لهذا الأمر ومنها التعرض للإصابة بورم برولاكتيني أو ورم في الغدة النخامية.

وهناك بعض عوامل الخطر في ارتفاع نسبة البرولاكتين، ومنها الحمل، وقصور الغدة الدرقية واستخدام بعض من الأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب، كما أنه يزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوي.

ومن أعراض الإصابة بارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين هو جفاف المهبل والتغيرات في مواعيد الدورة الشهرية، ونزول حليب من الثدي، وظهور حب الشباب، وزيادة النمو في شعر الجسم.



ارتفاع هرمون البرولاكتين

ومن المضاعفات التي يصاب بها الجسم الذي يعاني من ارتفاع هرمون البرولاكتين هو تأخر الحمل، والتعرض للعجز الجنسي، ويعتمد العلاج على تناول ادوية تساهم في تنظيم نسبة البرولاكتين بالدم، وفي حالة وجود ورم يتم استئصاله.