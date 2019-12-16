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كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:00 م
كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب هشاشة العظام ـ ارشيفية
فاطمة ياسر

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نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بهشاشة العظام  ومن هذه النصائح التالي:

-ينصح بتناول الحليب بشكل يومي، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الهامة للجسم والعظام، والذي يحد من الإصابة بهشاشة العظام، ولذا فالنساء من عمر 25-65 عام تتناول 1000 ملجم في اليوم والحوامل والمرضاعات 1200-1500 ملجم في اليوم.

-التعرض للشمس يساهم بشكل كبير في زيادة انتاج  فيتامين د بالجسم ، وهذا الأمر يزيد بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام، والحد من الإصابة والتعرض لهشاشة العظام، كما أنه يعمل علي زيادة نسبة امتصاص الكالسيوم​ بالجسم.

-ونصحت وزارة الصحة السعودية، بضرورة تناول الخضروات الورقية التي تعد هي مصدر جيد للكالسيوم وتحتوي أيضا على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد في امتصاص الكالسيوم.

-ممارسة الرياضة يوميا يساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام.

-عليك التقليل من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في ضعف صحة العظام.

-عليك الإقلاع عن التدخين لأنه يضعف صحة العظام ويتسبب في سحب الكالسيوم بالدم.

 


هشاشة العظام

وزارة الصحة السعودية

نصائح للحد من هشاشة العظام

الحفاظ علي صحة العظام

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