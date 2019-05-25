اعراض ارتفاع هرمون الحليب منها عدم انتظام الدورة الشهرية

كتبت فاطمة خليل

هرمون الحليب أو البرولاكتين هو هرمون يفرز من الغدة النخامية، وهي بنية صغيرة في المخ تفرز هرمونات أخرى، ولكن عندما يفرز هرمون الحليب بكميات كبيرة قد يتسبب الأمر بظهور أعراض عديدة، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض ارتفاع هرمون الحليب، وفقاً لما ذكر موقع very well health.

وتتمثل وظيفة هرمون البرولاكتين الأساسية في تعزيز نمو الثدي وبدء الرضاعة الطبيعية، وعادة ما تكون مستويات البرولاكتين مرتفعة عند النساء الحوامل والمرضعات، إذا كنت تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية أو العقم أو تسرب لبن الأم (خاصة إذا كنت لا ترضعين طفلًا)، فقد يطلب طبيبك إجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كانت مستويات البرولاكتين مرتفعة.



اعراض ارتفاع هرمون الحليب

اعراض ارتفاع هرمون الحليب



قد تكون أعراض فرط برولاكتين الدم أو ارتفاع هرمون الحليب غير موجودة، أو قد تلاحظ النساء ما يلي:

-العقم.

-حليب أبيض يتسرب من حلمات الثدى.

-عدم حدوث الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

- فقدان الرغبة الجنسية.

-ألم فى الجماع أو عدم الشعور بالراحة.

-جفاف المهبل.

-حب الشباب.

-نمو شعر الجسم والوجه الزائد.

-الهبات الساخنة.



ارتفاع هرمون الحليب

أسباب ارتفاع مستويات هرمون الحليب



يمكن أن تحدث مستويات البرولاكتين العالية، بسبب العديد من العوامل مثل:

-ورم الغدة النخامية أو المرض.

-مرض ما تحت المهاد.

-قصور الغدة الدرقية.

-مرض الكلى.

- داء كوشينج.

-يمكن للأدوية أيضًا أن تسبب مستويات مرتفعة من البرولاكتين بما في ذلك مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وبعض مضادات الفصام.

وهرمون البرولاكتين له وظائف عديدة بخلاف وظيفته الرئيسية وهى إنتاج حليب الثدى، ومن وظائفه الأخرى تنظيم عمل جهاز المناعة وعملية التمثيل الغذائى "الأيض" وتنظيم عمل الجهاز التناسلي والعديد من سوائل الجسم المختلفة.

ويتحكم هرمونى الدوبامين والأستروجين فى عمل هرمون البرولاكتين، حيث ترسل هذه الهرمونات رسالة إلى الغدة النخامية تشير إليها لتبدأ أو تتوقف عن إنتاج هرمن الحليب ويحدث ارتفاع هرمون الحليب عندما يحدث خلل فى هذا الأمر.