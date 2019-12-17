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تجديد حبس عصابة نشل المواطنين فى المولات التجارية بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:33 م
تجديد حبس عصابة نشل المواطنين فى المولات التجارية بـ6 أكتوبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة  6 أكتوبر، حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لنشل المواطنين فى المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
تبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابى مكون من 4 أفراد هم ربة منزل وزوجها وابنتهما، وأنهم نفذوا ما يقرب من 35 عملية نشل خلال الفترة الأخيرة.
 
وكشفت تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومعاونيه النقيبان طارق الحمزاوي، وإسلام شوق، أن المتهمة الرئيسية فى الواقعة سابق اتهامها فى 35 قضية نشل وسرقة، كما أن زوجها وابنتها متهمين فى قضايا نشل ومخدرات.
 
وبعد الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد عدة أكمنة تمكنت أحدها من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع النشل، آخرها سرقة مصوغات ذهبية من فتاة، عقب اختلاق الابنة المتهمة، حديث مع المجنى عليها، ثم مغافلتها وسرقة مصوغاتها الذهبية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

مول تجارى

6 أكتوبر

نشل

مشغولات ذهبية

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