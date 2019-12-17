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تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:47 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضغات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل، لاتهامه بحيازة 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون بالوراق، بقصد الاتجار فيها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطل مقيم بأسوان، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الأفيون بالوراق.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.


مخدرات

افيون

حشيش

تجارة المخدرات

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