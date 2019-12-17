باحثة تحصل على الدكتوراه فى مجال ضبط الإحصاء وتوكيد الجودة .. صور

كتب- أحمد خالد

ناقشت الباحثة شيماء علام رسالة بعنوان "تحسين نظام إدارة الجودة فى الفنادق دراسة حالة"، وحصلت بها على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور حجازى محمد زاهرالأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء الرياضي ، ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد أمين الشيخ مشرف على الرسالة، الدكتور عز الدين فتحى الحمزاوى، مستشار المعهد القومى للجودة.

وقالت الباحثة، إن الهدف من الدراسة حل مشاكل الموظفين والبيئة المحيطة بالفنادق، وذلك لجذب النزلاء، بعد تحمل الموظفين كثير من الأعباء فى العمل بعد إنشاء منظومة الجودة دون أى زيادة فى الحوافز وعدم توفير المواصلات لهم ووسائل تنقلات للنزلاء وعدم الاهتمام بالأطفال ووسائل الترفيه والأنشطة الجذابة لهم، كما أهمل فى انشاء أماكن تخص ذوى الاحتياجات الخاصة.

لذلك انشأت الباحثة نظام جودة يفى بتحقيق متطلبات النزلاء وإرضاء الموظفين ، مما له الأثر الكبير على الزيادة التنافسية .



الباحثة شيماء علام ولجنة المناقشة



الباحثة شيماء علام



الرسالة



الرسالة



الرسالة



الرسالة