رئيس جامعة القاهرة: مستعدون لامتحانات الترم الأول بـ"نظام الورقة الامتحانية"

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات للانطلاق فى امتحانات الفصل الدراسى الأول بكافة كليات الجامعة، موضحا أن النظام الامتحانى سيعتمد على نظام الورقة الامتحانية الجديد، الذى تم اعتماده خلال الفترة الماضية.

وأضاف الخشت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يكون انطلاق الامتحانات للعام الدراسى الحالى فى نهاية شهر ديسمبر الجارى، على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسى الأول قبل نهاية يناير من عام 2020.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ للطلاب فى العملية الامتحانية، والتأكد من جاهزية قاعات الامتحانات للامتحانات، لتوفير سبل الراحة للطلاب، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز لجان خاصة لامتحانات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، إنه وجه كافة عمداء الكليات، بأن يكون الامتحانات والأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المقررات الدراسية والبعد عن الأسئلة التعجيزية للطلاب، مشددا على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجيب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كافه أجزاء المنهج.

وعن مواجهة الغش فى الامتحانات وظاهرة تسريب الامتحانات، قال رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم منع استخدام أى وسيلة إلكترونية لحفظ الامتحان بها مع توجيه الأساتذة بوضع الامتحان وطباعته يوم الامتحان، مؤكدا أن الجامعة ستتخذ إجراءات رادعة لمواجهة الغش تصل إلى الفصل الكامل، وأن المشاركة فى أى محاولة للتسريب تؤدى إلى المساءلة الجنائية، كما أنه سيتم منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان.