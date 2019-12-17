النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله شقيقه فى مشاجرة بينهما بالدقى

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بتشريح ودفن جثة شاب قتل على يد شقيقه فى الدقي، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

ألقت مباحث الجيزة القبض على شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، لاتهامه بقتل شقيقه بالدقى، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يعانى من مرض نفسي.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنة نافذة، وأن شقيقه اعتدى عليه بسكين خلال مشاجرة بينهما.

تم ضبط المتهم، وتبين أنه يعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.