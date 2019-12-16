أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة مسن متوفيا بمسكنة

القليوبية - فريق المحافظات

نجحت مباحث مركز شرطة قليوب، فى كشف لغز العثورعلى جثة مسن داخل مسكنه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.

البداية بتلقى قوات مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالى مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه، على الفور انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ وبالفحص تبين انها جثة لرجل فى العقد السادس من العمر مرتدى جميع ملابسه، ووجود الجثة فى حالة تعفن، وباستدعاء مفتش الصحة تبين عدم وجود آثار إعتداء أو جروح بالجثة، وبعمل التحريات تبين أنه يقيم بمفرده وباستدعاء أسرته أفادت بأنه مصاب بأمراض الشيخوخة.

وتم التحفظ على الجثة وباشرت النيابة التحقيق.