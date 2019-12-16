سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة مسن متوفيا بمسكنة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:56 م
أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة مسن متوفيا بمسكنة جثة - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث مركز شرطة قليوب، فى كشف لغز العثورعلى جثة مسن داخل مسكنه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.

البداية بتلقى قوات مركز شرطة قليوب بلاغا من الأهالى مفاده العثور على جثة مسن داخل مسكنه، على الفور انتقلت قوات المركز لمحل البلاغ وبالفحص تبين انها جثة لرجل فى العقد السادس من العمر مرتدى جميع ملابسه، ووجود الجثة فى حالة تعفن، وباستدعاء مفتش الصحة تبين عدم وجود آثار إعتداء أو جروح بالجثة، وبعمل التحريات تبين أنه يقيم بمفرده وباستدعاء أسرته أفادت بأنه مصاب بأمراض الشيخوخة.

وتم التحفظ على الجثة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


أمن القليوبية

قليوب

جثة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة