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الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا فى العيسوية بالقدس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:50 ص
الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا فى العيسوية بالقدس جرافات الاحتلال
أ ش أ

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هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منزلا فى بلدة العيسوية بالقدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة بأن قوة معززة من جنود وآليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل، الذي يعود للمقدسي حاتم حسين أبو ريالة وشرعت بهدم الطابق الثاني.
وأضاف أن هذه المرة الثالثة التي تقدم بلدية الاحتلال فيها على هدم المنزل ولم تسمح باصدار التراخيص اللازمة له.
وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال - منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي - 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.
وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية.
ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .


الاحتلال الإسرائيلى

العيسوية

القدس

قوات الاحتلال

إسرائيل

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