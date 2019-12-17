وصول محافظ الشرقية ومدير الأمن ووكيل وزارة الصحة لمكان إنهيار منزل فاقوس

الشرقية – إيمان مهنى - فتحية الديب

وصل منذ قيل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتورهشام مسعود، وكيل وزارة الصحة إلى مكان إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس.

وتم الدفع بجميع المعدات، وتجرى الأن عملية البحث عن ضحايا، وخاصة وأن المنزل يقنت به عددا من السكان جارى عملية حصرهم، وأن الدور الأول محل لبيع الحلويات.

وقال محافظ الشرقية لـ "اليوم السابع"، إنه أصدر اوامرة برفع درجة الطوارئ، واستدعاء معدات مطورة ، لسرعة رفع الأنقاض وسرعة إنقاذ الضحايا، لافتا أنه تردد أنباء عن وجود أشخاص لحظة الإنهيار داخل المنزل.

مضيفا أنه تم تشكيل كردون حول المنزل لسرعة تعامل القوات الحماية المدينة مع الحادث .

كما رفعت مديرية الصحة بالشرقية، درجة الطوارئ تزامنا مع إنهيار منزل فى مدينة فاقوس مكون من ثلاث طوابق .

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ "اليوم السابع"، أنه فور تلقية إخطار بالحادث، تم التنبية على مستشفى فاقوس العام برفع درجة الطوارئ، تحسبا لاستقبال مصابين أو ضحايا، كما دفعت سيارات إسعاف بالتنسيق مع مسئولى مرفق الاسعاف بالمحافظة .

وقال شهود العيان، لـ "اليوم السابع"، أن المنزل ملك "خالد حمص"، وكان يجرى اعمال توسعة وترميم فى المنزل بالدور الأول، مما أثر على أساس المنزل، مؤكدين احتمال وجود ضحايا أسفل الأنقاض .

كان قد وصل وجية سعدون رئيس مدينة فاقوس، إلى موقع إنهيار منزل مكون ثلاث طوابق فى وسط المدينة، وأكد لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع درجة الطوارئ، واستدعاء قوات الحماية المدينة والإسعاف للبحث عن مصابين بين الأنقاض .

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس، وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف للبحث عن مصابين، وتم إخطار نيابة فاقوس، برئاسة عمرو الباز، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.



الاهالى يحاولون رفع أنقاض المنزل المنهار بفاقوس

الاهالى يحاولون رفع أنقاض المنزل المنهار بفاقوس

الاهالى بمنطقة المنزل المنهار

تجمع الأهالى بمنطقة المنزل المنهار

الاهالى

الاهالى أثناء محاولتهم رفع الأنقاض