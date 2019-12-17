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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب و4 محاولات هجرة غير شرعية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:11 م
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب و4 محاولات هجرة غير شرعية تهريب بضائع-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
 
نجحت جهود أمن المنافذ في ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت مليونين ونصف المليون جنيه.
 
وأثمرت جهود أمن المنافذ في ضبط قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى .. بإجمالى مبالغ مضبوطة 16 ألف جنيه، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، و(29) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين)، وتحرير (1126) مخالفة مرورية متنوعة.
 
ونجحت الجهود في  ضبط قضيتين مخدرات وتنفيذ (231) حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

هجرة غير شرعية

منافذ

حملات امنية

حوادث

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