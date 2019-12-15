الداخلية تحبط 6 قضايا تهريب عبر المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – سجائر – هواتف محمول – بندقية ضغط هواء ) بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت مائتان ألف جنيه، وضبط قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى .. بإجمالى مبالغ مضبوطة 29 ألف جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط 31 قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض ، مخالفات السائقين )، وتحرير 1073 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الحملات فى ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، وتنفيذ 227 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.