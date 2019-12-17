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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:49 م
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أسهم أوروبا تنخفض بسبب تحذير من يونيليفر ومخاوف بشأن بريكست

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:08 م
أسهم أوروبا تنخفض بسبب تحذير من يونيليفر ومخاوف بشأن بريكست الأسهم الأوروبية
رويترز

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التقطت الأسهم الأوروبية أنفاسها بعد صعود قياسي اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلبا جراء تحذير بشأن المبيعات صادر عن يونيليفر ومخاوف من أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل أقوى ارتفاع في نحو عام أمس الاثنين عقب تقارير عن أن جونسون سيستغل سيطرته على البرلمان لمنع أي تمديد للفترة الانتقالية للانفصال البريطاني بعد 2020.

وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.5% لينخفض من مستويات قياسية مرتفعة، ونزل سهم يونيليفر 5.9% بعد أن حذرت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة من أن مبيعات 2019 ستنمو عند مستوى يقل قليلا عن توقعاتها مشيرة إلى أوضاع صعبة للتجارة في غرب إفريقيا وتباطؤ في جنوب آسيا.

وهبط مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوروبي 1.9%.

وارتفع سهم إيرباص 0.5% بعد أن قالت منافستها بوينج إنها ستعلق إنتاج الطائرة 737 ماكس في يناير، على الرغم من أن أسهم سافران وميلروز المصنعتين لأجزاء الطائرات تراجعت 2.3% و0.6% على الترتيب.


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