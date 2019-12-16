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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:10 م
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ذروة قياسية لأسهم أوروبا والأنظار على مؤشرات مديرى المشتريات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:07 م
ذروة قياسية لأسهم أوروبا والأنظار على مؤشرات مديرى المشتريات الأسهم الأوروبية
رويترز

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سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الاثنين، حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.89 % إلى 415.68 نقطة، متجاوزا ذروته السابقة المسجلة في ابريل 2015.

وتصدرت أسهم شركات التعدين الحساسة للتجارة مكاسب السوق بعد أن قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر مطلع الأسبوع إن اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين الولايات المتحدة والصين سيضاعف الصادرات الأمريكية إلى الصين على مدى العامين القادمين.

لكن المؤشر داكس الألماني تلكأ عن نظرائه الأوروبيين بعد أن أظهر مؤشر ماركت لمديري المشتريات انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، حيث طغى تباطؤ المصانع على نمو قطاع الخدمات.

ونما نشاط الشركات الفرنسية بوتيرة مطردة في ديسمبر رغم الإضرابات التي تعم البلاد اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد، لكن الجمود كاد يصيب نشاط القطاع الصناعي على نحو مفاجئ.

وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.2% مع مواصلة البنوك مكاسبها في ظل سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتصويت البرلمان قريبا على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي.


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أسهم أوروبا

الولايات المتحدة والصين

أسهم شركات التعدين

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