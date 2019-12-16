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وزير القوى العاملة: العنصر البشرى أهم عنصر فى العملية الإنتاجية.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:57 ص
وزير القوى العاملة: العنصر البشرى أهم عنصر فى العملية الإنتاجية.. صور توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية
كتب محمود راغب

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أعرب محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن شكره للقائمين على شركة قناة السويس للحاويات، قائلاً: "صاحب الشركة الذى ينظر للعامل، فهو بالتاكيد يتعامل بذكاء كونه مؤمن أن العنصر البشرى بالتأكيد أهم عنصر في العملية الانتاجية".

واضاف سعفان، خلال توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية لتحقيق مزايا مالية للعاملين، أنه يرجو أن تحذو كل الشركات حذو الشركة.

وتابع: "بشكر اللجنة النقابية على الجهد الذي تقوم به وهو امر كلفها به القانون، ان تكون لصالح العمال والعمل".

ولفت الوزير الى أن مصلحة العمل يجب أن تكون في  المقدمة، قائلا" فاذا حدث تعارض بين مصالح العمل ومصلحة العمال يكون هناك خطأ في الحسابات".

وتابع: " فلا يجوز أن يكون هناك تعارض بين الجانبين لأنهم يسيرو دائما في خط متوازى ونحن نحرص على أن يكون هناك رقي في تعامل الشركات وما تقدمه لعمالها لانه هيضفى عالعمال المزايا الكثيرة".

 

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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

اتفاقيه عمل

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