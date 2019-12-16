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وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالى الجديد بالأردن

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:28 ص
وزير القوى العاملة يكرم الملحق العمالى الجديد بالأردن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، محمد فوزى الملحق العمالى بالأردن قبل قيامه بمهام وظيفته، تقديرًا له على ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب الوزير.

وأشاد الوزير بما بذله من جهود حثيثة خلال فترة عمله، وإقباله على العمل بكل حب وتفان وإخلاص، وتحمله لكافة ضغوط العمل، واعتباره نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أنه سيكون المسئول الأول عن حقوق العمال المصريين بالأردن.

وأكد الوزير أهمية العمل في منظومة واحدة كفريق عمل واحد يسعى لتحقيق أهداف الوزارة فى تحقيق رسالتها تجاه عمال مصر بالحفاظ على كافة حقوقهم.

ووجه "سعفان" رسالة لجميع موظفى القوى العاملة مفادها: "أخلصوا فى أداء أعمالكم بكل تفانٍ واجتهاد".

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الاردن

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