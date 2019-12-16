وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان يبحثان فى أسبانيا العلاقات الثنائية

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن وزيرى خارجية كوريا الجنوبية واليابان بحثا على هامش اجتماع متعدد الأطراف عُقد فى أسبانيا أمس الأحد، قضايا ثنائية أساسية متعلقة بالنزاعات التجارية والتاريخية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-وا أخبرت نظيرها الياباني موتيجي توشيميتسو خلال لقائهما الفردي الذي استمر 10 دقائق، بأن كوريا الجنوبية ترحب باللقاء الذي يخطط المسؤولون التجاريون للبلدين لعقده في طوكيو لمناقشة القيود الاقتصادية اليابانية.

وأعربت كانج عن أملها في أن تقود المحادثات اليابان للتراجع عن فرض قيود التصدير كما اتفق الوزيران على استمرار التنسيق لعقد قمة ثنائية محتملة بين الرئيس الكوري مون جيه-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مدينة تشنجدو الصينية الأسبوع المقبل على هامش لقاء القمة الثلاثي الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج.

وقد انعقد اللقاء القصير بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان في مدريد على هامش مأدبة عشاء أقيمت لوزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الآسيوي الأوروبي.