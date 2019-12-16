موسكو: واشنطن تخطط لاختبار صاروخين جديدين قصير ومتوسط المدى

موسكو / أ ش أ /

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن واشنطن تخطط لإجراء اختبارات صاروخين جديدين نهاية العام الجاري، كانا محظورين فى إطار معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق الأول سيرجى كاراكايف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإجراء اختبارات صاروخين جديدين بمدى ألف كيلومتر و3 آلاف كيلومتر، قصير ومتوسط المدى"، مشيرا إلى أنه لا أحد اليوم بوسعه أن يعطى ضمانات بأن تكون غير مزودة برؤوس نووية​​​.

وكان البنتاجون قد اختبر فى الثانى عشر من الشهر الجارى إطلاق صاروخ باليستى موجه أرضيا متوسط المدى، كان محظورا فى إطار معاهدة الصواريخ بين موسكو وواشنطن .. وخرجت الولايات المتحدة، فى الـ2 من أغسطس الماضى من معاهدة القضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التى أبرمتها مع الاتحاد السوفيتى عام 1987.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ فى أراضى الدول الأخرى، داعيا مع ذلك إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح جديد.