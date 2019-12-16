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محافظ أسيوط يوجه العاملين بالمركز التكنولوجى بحسن معاملة المواطنين وحل مشاكلهم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:45 ص
محافظ أسيوط يوجه العاملين بالمركز التكنولوجى بحسن معاملة المواطنين وحل مشاكلهم جولة محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز ساحل سليم للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والذى يأتى ضمن 13 مركز موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء تم تشغيل 7 مراكز وجارى ربط وتطوير 6 مراكز آخرين ورفع مستوى أداء العاملين بها من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أسامه سحيم رئيس مركز ساحل سليم والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ومساعدى رئيس المركز.

وأكد اللواء عصام سعد دعمه الكامل لتعميم المراكز التكنولوجية لأنها تحقق غرض فصل مقدم الخدمة عن متلقيها من خلال شباك واحد وباستخدم أحدث التقنيات لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن وذلك فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة التطوير والتحديث التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن للارتقاء بالعمل الإدارى وفقًا لأحدث أساليب العمل إيمانا بضرورة شعور المواطن بالاهتمام بطلباته وإنجازها فى أقصر وقت.

و تابع محافظ أسيوط ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين والفترة الزمنية المستغرقة للحصول على الخدمة المطلوبة وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين حيث استمع إليهم للتعرف على أرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم ومدى سرعة تأدية الخدمة كما استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم والتى تركزت حول تحسين الخدمات المقدمة لهم وتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص.

وأمر المحافظ رئيس المركز بحث ودراسة طلبات المواطنين وحلها فى إطار القانون واللوائح المنصوص عليها موجها بحسن التعامل مع المواطنين والتفاعل السريع مع شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (1)

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

 

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (3)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم 

 

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (4)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

 

تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم (6)
تفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم 

 


محافظه اسيوط

اسيوط

المركز التكنولوجى لخدمه المواطنين

الشباك الواحد

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