محافظ أسيوط يُسلّم الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية".. صور

أسيوط - هيثم البدرى و ضحا صالح

سلّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الجوائز للفائزين بمسابقة "أجمل قرية" بمركز ساحل سليم، وذلك خلال احتفالية كبرى تم تنظيمها بقاعة المؤتمرات بمجلس مركز ومدينة ساحل سليم؛ والتى تم إطلاقها لخلق روح المنافسة بين الوحدات المحلية، لتقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز بالمسابقة، وفقاً لمحاور وشروط موضوعة مسبقاً. جاء ذلك بحضور أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات ترحيب بالحضور تلاها عرض لفيديو تسجيلى عن المسابقة ثم فيديو عن الإنجازات والمشروعات التى تمت بمركز ومدينة ساحل سليم؛ كما استمع المحافظ للأغانى الوطنية المقدمة من فريق كورال مدرسة ساحل سليم الاعدادية بنات فضلاً عن تسليم الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى، وسط فرحة العاملين بالإدارة المحلية والزغاريد.

وقال المحافظ إنه علينا جميعاً كلاً فى نطاق عمله بذل مزيد من الجهد والعمل على خدمة مواطنين فى كافة القطاعات والمجالات، مشيداً بمثل هذه المسابقات التى تخلق نوعاً من المنافسة بين مسئولى الوحدات المحلية والمؤسسات والهيئات المختلفة، لتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والاسهام فى النهوض بمستوى النظافة والمرافق وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق، وتوفير بيئة صحية نظيفة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة المستويات، وهو ما توليه الدولة اهتماماً لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية فى تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.كما أشاد المحافظ بفريق الكورال من الطالبات، لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن لدى الحضور بهذه الأغانى الوطنية.

وأوضح أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أن مسابقة "أجمل قرية" بالمركز تم إطلاقها خلال الفترة الماضية لرفع روح المنافسة بين الوحدات المحلية واكتساب الوحدات الخبرات المتبادلة فى تطوير منظومة العمل، وبث روح التعاون بين الوحدة المحلية وتوابعها، وعمل لمسات جمالية والاهتمام بالمظهر الحضارى، فضلاً عن المشاركة المجتمعية من المواطنين فى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالوحدات المحلية المتنافسة، مشيراً إلى حصول قرية العونة على المركز الأول فى المسابقة وتسلم الجائزة ناصر سيد، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات بقرى ونجوع المركز.



احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم



احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم



احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم