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طلاب طب الزقازيق يحتفلون بالتخرج على أنغام الطبل البلدى والمزمار.. فيديو

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:33 ص
طلاب طب الزقازيق يحتفلون بالتخرج على أنغام الطبل البلدى والمزمار.. فيديو جانب من الاحتفال
الشرقية - إيمان مهنى

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لطلاب كلية الطب بجامعة الزقازيق وهم يحتلفون بالتخرج علي أنغام الطبل البلدي والمزمار.

 
وظهر في الفيديو ، طلاب الفرقة السادسة دفعة 2019 ، أمام البوابة الرئيسية للكلية ، وهم يحتفلون بختام آخر يوم للامتحانات، وتبدوا عليهم علامات الفرح والسعادة لبدء حياتهم العملية، حيث تراقص الطلاب علي أنغام فرقة تعزف الطبل البلدي والمزمار وإطلاق الزغازيد  .
 
يذكر أن كلية الطب البشري ، حصلت علي شهادة الايزو في الجودة منذ سنوات ، وتجددت للمرة الثانية هذا العام ، كما أنه تم أفتتاح فرع للكلية بمركز فاقوس لتوفير الخدمات الطبية  الكوادر في مراكز شمال المحافظة .
 
وكان هنأ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، الطلاب بمناسبة تخرجهم وبدء حياتهم العملية ، متمنيا لهم دوام التوفيق. 
ويشار إلى أن الاحتفال الطلابي بنهاية الدراسة والمعروف باسم "fun day" ، هو أصبح تقليد متبع خلال السنوات الماضية ، و لذي يختلف الاحتفال به من كلية لأخرى .
 
 
 
 

 


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