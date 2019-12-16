طلاب طب الزقازيق يحتفلون بالتخرج على أنغام الطبل البلدى والمزمار.. فيديو

وظهر في الفيديو ، طلاب الفرقة السادسة دفعة 2019 ، أمام البوابة الرئيسية للكلية ، وهم يحتفلون بختام آخر يوم للامتحانات، وتبدوا عليهم علامات الفرح والسعادة لبدء حياتهم العملية، حيث تراقص الطلاب علي أنغام فرقة تعزف الطبل البلدي والمزمار وإطلاق الزغازيد .

يذكر أن كلية الطب البشري ، حصلت علي شهادة الايزو في الجودة منذ سنوات ، وتجددت للمرة الثانية هذا العام ، كما أنه تم أفتتاح فرع للكلية بمركز فاقوس لتوفير الخدمات الطبية الكوادر في مراكز شمال المحافظة .

وكان هنأ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، الطلاب بمناسبة تخرجهم وبدء حياتهم العملية ، متمنيا لهم دوام التوفيق.

ويشار إلى أن الاحتفال الطلابي بنهاية الدراسة والمعروف باسم "fun day" ، هو أصبح تقليد متبع خلال السنوات الماضية ، و لذي يختلف الاحتفال به من كلية لأخرى .