طلاب طب الزقازيق يحتفلون بالتخرج على أنغام الطبل البلدى والمزمار.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لطلاب كلية الطب بجامعة الزقازيق وهم يحتلفون بالتخرج علي أنغام الطبل البلدي والمزمار.
وظهر في الفيديو ، طلاب الفرقة السادسة دفعة 2019 ، أمام البوابة الرئيسية للكلية ، وهم يحتفلون بختام آخر يوم للامتحانات، وتبدوا عليهم علامات الفرح والسعادة لبدء حياتهم العملية، حيث تراقص الطلاب علي أنغام فرقة تعزف الطبل البلدي والمزمار وإطلاق الزغازيد .
يذكر أن كلية الطب البشري ، حصلت علي شهادة الايزو في الجودة منذ سنوات ، وتجددت للمرة الثانية هذا العام ، كما أنه تم أفتتاح فرع للكلية بمركز فاقوس لتوفير الخدمات الطبية الكوادر في مراكز شمال المحافظة .
وكان هنأ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، الطلاب بمناسبة تخرجهم وبدء حياتهم العملية ، متمنيا لهم دوام التوفيق.
ويشار إلى أن الاحتفال الطلابي بنهاية الدراسة والمعروف باسم "fun day" ، هو أصبح تقليد متبع خلال السنوات الماضية ، و لذي يختلف الاحتفال به من كلية لأخرى .
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