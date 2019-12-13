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خبراء أمريكان يتبادلون الخبرات حول تحقيق فلسفة التعليم وفقا لمنهج stem بجامعة الزقازيق

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:58 م
خبراء أمريكان يتبادلون الخبرات حول تحقيق فلسفة التعليم وفقا لمنهج stem بجامعة الزقازيق خبراء أمريكان
كتب فريق المحافظات

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قال الدكتور عبد المنعم نافع نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية التربية أنه استقبل 5 خبراء أمريكان بالإضافة إلى اثنين من العاملين بمشروع stem  برحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.

وذلك فى إطار التعاون بين الجامعة و5 جامعات أمريكية فى تنفيذ دبلومتى  الأولى في دبلوم إعداد القيادات التربوية فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والثانية دبلوم إعداد معلمي مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تخصص رياضيات وكيمياء وفيزياء وبيولوجي.

ويأتي ذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الحكومة المصرية والأمريكية فى إعداد معلم مدارس stem .

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الوفد الأمريكى قام بالمشاركة فى اليوم الدراسى كما تم إجراء بعض المقابلات مع القائمين بالتدريس من أساتذة  الكلية وتبادلوا الخبرات حول تحقيق فلسفة التعليم وفقا لمنهج stem الذى يوجد بمصر منها 14 مدرسة .

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة صدر لها قرار وزير التعليم العالي لإنشاء الدبلومتين واللذان يعدان الأولى من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط ويلقى تنفيذ هذه البرامج دعما ومتابعة من رئيس الجامعة الدكتور عثمان شعلان، علما أن جدول الدراسة يتضمن يومي الجمعة والسبت بالإضافة إلى التدريب الميداني بمدرسة stem  الزقازيق بإشراف المسؤولين والمتخصصين.

ويشمل برنامج القيادات 25 دارسا كما يشمل برنامج معلمى مدارس stem  30 دارسا ومعظمهم من العاملين بمدارس استم بمحافظات الشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وقد وافق نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين على منحهم يوم تفرغ أسبوعيا حرصا على التنمية المهنية المستدامة للمعلم. 

 


محافظه الشرقيه

جامعه الزقازيق

كليه التربيه

مدارس stem خبراء

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