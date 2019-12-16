سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طارق شوقى: "نظام التعليم اللى طلع عظماء أُهمل وبنحاول نرجعه"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:04 م
طارق شوقى: "نظام التعليم اللى طلع عظماء أُهمل وبنحاول نرجعه" وزير التعليم طارق شوقي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن نظام التعليم الذى أنتج لنا العظماء أُهمل، مضيفا: "نفس السيستم اللى طلع عظماء فى مصر أهمل وبنحاول نرجعه".

وانتقد وزير التعليم خلال جلسة تنمية رأس المال البشرى الفرص والتحديات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، اهتمام الأسر بدرجات أبنائهم، معلقا بقوله: "اهتمام الناس المرضى بموضوع الدرجات كما لو كان العلم حاجة ليس لها قيمة، علقة وعاوز أخلص منها، ثقافة الدرجات والخناقة الكبيرة هى اللى مبوظة الدنيا، بنحاول فى النظام الجديد أن يكون الطفل متوازنا وأن يعرف هويته ولغته والقدرة على الكلام واللغة".

وأشار إلى أن مشروع تطوير التعليم قضية مثيرة، مردفًا "عاوزين طفل مصرى يقدر يفكر ويبقى عنده قرار ويفهم فى التذوق ويفهم فى الموسيقى والجمال، والنظام الجديد مش هاينجح إلا لو قمنا بيه سوا".


وزير التعليم

طارق شوقي

منتدى الشباب

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الباذنجان والرقصات.. يونانية تكشف بمنتدى الشباب عن المشترك بين دول المتوسط

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:39 م

وزير الهجرة بمنتدى الشباب: مصر حاضنة لكل الثقافات وتستقبل كل من يلجأ إليها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:17 م

ممثل الأمم المتحدة للحضارات مشيدا بمنتدى الشباب: يجب الاستماع إلى انتقاداتهم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:06 م

منتدى شباب شرم الشيخ حديث الصحف العالمية والعربية.. الإعلام العربى: القاهرة احترمت طرابس ورفضت التدخل فى شئونها.. وصحيفة تستشهد بمثل السيسى عن تصارع الأفيال.. ووكالات الأنباء تبرز تصريحات الرئيس عن الإرهاب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة