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وتطالب شباب المنتدى بزيارة دير سانت كاثرين..

وزير الهجرة بمنتدى الشباب: مصر حاضنة لكل الثقافات وتستقبل كل من يلجأ إليها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:17 م
وزير الهجرة بمنتدى الشباب: مصر حاضنة لكل الثقافات وتستقبل كل من يلجأ إليها نبيلة مكرم
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة، إن المبادرة التى دشنتها الوزارة "العودة للجذور" لتسليط الضوء على الجاليات الأجنبية للرجوع إلى مصر مرة أخرى، وعلى البعد الإيجابى للهجرة، لافته إلى أن مصر تستقبل كل من يلجأ إليها من أى دولة، مشيدة بمقولة الرئيس السيسى "هم ضيوفنا وليس لاجئين".

 

أضافت نبيلة خلال جلسة بعنوان دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر الدولة الأولى لتكريم الجاليات على أرضها، مطالبة من الشباب المشاركين فى المنتدى بزيارة دير سانت كاثرين لمشاهدة روعته، مؤكدة أن مصر حاضنة لكل ثقافات العالم.

 

وتابعت أنها خلال المنتدى دشنت العديد من المبادرات مع الشباب، ووزارتى السياحة والآثار، لزيارة الأماكن الأثرية بشرم الشيخ والمدن الأخرى بالجمهورية، مضيفة أن ستذهب يوم الأربعاء إلى اليونان لنقل المبادرات المصرية إليها.

 

وأوضحت "مكرم"، أنها دشنت ملتقى هيا بنا نصلى ويشاركها وزيرا السياحة والآثار، لزيارة دير سانت كاثرين اليونانى على أرض سيناء.

 

 

 


دول المتوسط حضارات إنسانية

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

نبيلة مكرم

منتدى الشباب

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