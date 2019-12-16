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صور.. ضبط سيدة أسست شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالطالبية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:03 م
صور.. ضبط سيدة أسست شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالطالبية جانب من المضبوطات
كتب ـ محمود عبد الراضى – سليم على

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لإنشائها وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة استوديو تصوير كامل، استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها.

 

وكشفت التحريات قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" متخذةً من الشركة ستاراً لإدارة إستوديو تصوير كامل (بدون تصريح من الجهات المعنية) بالمخالفة للقانون، ومستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلى منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها فى حضور مالكتها تم ضبط وحدتين "أبل" محمل عليهما برامج مونتاج وفوتوشوب، وهما يعملان كوحدة مونتاج ويحويان أيضاً على بعض الأعمال الفنية، جهاز لاب توب يحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، وكذا فيديوهات مصورة ومواد إعلانية، ووحدة معالجة مركزية تحتوى على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، ولوجوهات لإحدى القنوات، وفيديوهات مصورة داخل الأستوديو الخاص بالشركة، وإحدى الأعمال الفنية، وعدد (3) كاميرات تصوير ماركات مختلفة، و"هارد ديسك" محمل عليه مواد إعلانية وفيديوهات مصورة.

 

وتمثلت مخالفات القناة، فى إدارة استوديو تصوير "بدون ترخيص" وعدم الحصول على رخصة مصنفات من الجهات المعنية، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح، استخدام أجهزة مونتاج "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة أسست شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالطالبية (1)
 
 
ضبط سيدة أسست شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالطالبية (2)
 

قناة بدون ترخيص

شركة انتاج فنى غير مرخصة

ترخيص قنوات

وزارة الداخلية

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