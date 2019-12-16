حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين فى الشروق 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بترويج مخدر الهيروين ، بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، ونجاحها في ضبط كل من "ع.م"، و"ن.ا"، حال استقلالهما السيارة ملك وقيادة المتهم الثاني، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرامًا، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 4500 جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.