اعترافات متهم فى الزاوية الحمراء: "بعت المخدرات بعدما أدمنت الهيروين"

كتب عبد الله محمود

"بدأتها كى أوفر منها مصاريف الهيروين الذي أدمنته، وبعدها صرت أجلب كميات كبيرة من المخدرات واوزعها وأدخر من ثمنها، ومصاريف البودره كتير وكان لازم اوفر تمنها بدل ما اسرق أو اقتل، فقررت أكمل فى بيع المخدرات لحد ما لقيت نفسى هنا"

بهذه الكلمات اعترف "حمدى.ف" 26 سنة وشهرته "أبو ليلة"، فى التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب القبض عليه متلبسا بترويج المواد ولأقراص المخدرة على عملائه خلال ترددهم على أحد المقاهى بالمنطقة.

وكشف المتهم أنه قرر ترويج المواد والأقراص المخدرة، لتوفير متطلباته المعيشية والانفاق على نفسه واتخذ من الزاوية الحمراء التى يعمل بها مكانا لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "حمدى.ف" 26 سنة وشهرته أبو ليلة، عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، والأقراص المخدرة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن سابقة اتهامه لحيازة وترويج مخدرات فتحرر له المحضر اللازم، وباشرت معه النيابة التحقيق.