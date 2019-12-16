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تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بقتل عامل بجامعة حلوان بسبب خلافات جيرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:43 م
تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بقتل عامل بجامعة حلوان بسبب خلافات جيرة جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـ قتل عامل بجامعة حلوان في مشاجرة حول خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمنطقة عرب غنيم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، وتبين أن المجني عليه ذهب إلى المتهم "سيد. م"، لمعاتبته على تعدى نجله الكبير على ابنه، فتطاول عليه وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، استعان فيها المتهم بشقيقه الذي تدخل لنصرته وبحوزته "ساطور"، ومزقا جسد المجني عليه.

 

وقال شهود العيان إن المجني عليه أثناء معاتبته المتهم تطاول عليه بالألفاظ وسب سلوك نجله، مؤكدين أن نجل المتهم اعتاد التعدي على نجل المجني عليه وممارسة البلطجة عليه، مستغلًا صغر سن الطفل، فأخبر المجني عليه المتهم بأنه إذا تعدى على نجله مرة أخرى سيربيه من تلقاء نفسه دون إخبار عائلته، مما أثار حفيظة المتهم الذي تعدى عليه بالضرب حتى تدخل شقيقه ووجه له ضربات وطعنات في مختلف أنحاء الجسم.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة "أحمد محمود"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم.

 

وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 


جرائم قتل

خلافات جيرة

قسم شرطة حلوان

محكمة جنوب القاهرة

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