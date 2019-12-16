النيابة تطلب التحريات فى اتهام سائق بسرقة محتويات شقة بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط قائد تروسيكل، فى سرق محتويات شقة بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن مالك الشقة استدع المتهم لنقل أثاث شقته، إلا أنه غافله عقب تحميل المتعلقات وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تورط قائد تروسيكل فى سرقة محتويات شقة. وذكر مالك الشقة أنه استدعى قائد تروسيكل لنقل محتويات الشقة، وعقب تحميلها على التروسيكل، غافله قائده وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.