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حبس عامل بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من شركة فى النزهة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:17 م
حبس عامل بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من شركة فى النزهة سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ ، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شركة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد بأن مالك شركة أنظمة روبورتية، وباكتشافه سرقة (5 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"- و20 شاحن للأجهزة – كاميرا) من داخل الشركة ملكه، ومن خلال إجراء التحريات، وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

وعلى الفور تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متنوعة")، وعقب تقنين التحريات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


النزهة

سرقة شركة فى النزهة

قسم النزهة

عقوبة السرقة

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